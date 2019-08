Nhận "con nuôi" rồi lôi kéo vào đường dây ma túy

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC04), Công an thành phố Hải Phòng phát hiện một số đối tượng mua bán chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Vũ Thị Thu Hằng, còn được gọi là Hằng "Liên Xô” (SN 1966, trú tại số 83/90 Trung Lực, An Khê 1, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) cầm đầu.

Đối tượng Hằng "Liên Xô".

Từ nhiều năm nay, Hằng "Liên Xô” đã rủ rê, lôi kéo nhiều đối tượng thanh thiếu niên vào con đường phạm tội ma túy bằng cách nhận làm con nuôi, cho tiền, ma túy để các đối tượng này sử dụng sau đó buộc phải tham gia đường dây buôn bán ma túy do Hằng điều hành.

Khoảng 12h ngày 5/8, tại khu vực trước cửa Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng, Phòng PC04 bắt quả tang Bùi Đức Huấn (SN 1988, trú tại số 3/297 Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bùi Đức Huấn là đối tượng trong ổ nhóm và là con nuôi của Hằng "Liên Xô”, được Hằng chỉ đạo mang ma túy đi bán.

Tiếp tục kế hoạch phá án, cơ quan chức năng tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp Vũ Thị Thu Hằng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại nơi ở của Hằng, lực lượng chức năng thu giữ 218,0356 gam tinh thể màu trắng, 30,1652 gam viên nén (được xác định là ma túy tổng hợp), 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 điện thoại di động, 1 cân điện tử và các tang vật khác có liên quan.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC04), Công an thành phố Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án./.