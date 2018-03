Nhận diện nghi can bắn gục nam thanh niên trước cửa nhà qua camera

Liên quan vụ nam thanh niên bị bắn gục trước cửa nhà vào khuya 14/3 tại đường số 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Qua quá trình thu thập chứng cứ, lấy lời khai các nhân chứng, bước đầu vụ nổ súng được xác định do mâu thuẫn tình cảm, thông tin trên Công an Nhân dân. Thông tin trên Dân Trí cho biết, theo nhận định của cơ quan chức năng, qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu công an xác định nạn nhân bị bắn bằng súng hơi, loại súng thường dùng để bắn chim chứ không phải súng quân dụng. Trong ảnh, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Công an thu được nhiều đầu đạn trong người nạn nhân và tại hiện trường. Đầu đạn bằng chì loại nhỏ. Cũng thông tin trên Người đưa tin cho biết, từ lời khai và những thông tin hiện trường, công an xác định thời điểm xảy ra vụ việc, có một thanh niên được xác định là nghi can đi xe máy Nouvo. (Ảnh: Người đưa tin) Nạn nhân được người thân và hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng máu chảy ra nhiều từ các vết thương. Hiện, sức khỏe của nạn nhân đã dần hồi phục.(Ảnh: Dân Trí) Được biết, nạn nhân đang làm quản lý của một khách sạn, tính tình hiền lành. Phong cùng anh trai và mẹ thuê căn nhà này để ở từ nhiều năm nay, theo Công an Nhân dân. (Ảnh: Người đưa tin) Thông tin trên Công an TPHCM và Vietnamnet cho biết, cơ quan công an bước đầu đã khoanh vùng được nghi can; đã trích xuất hình ảnh camera xung quanh nhằm phục vụ điều tra, nhận diện đối tượng gây án.(Ảnh: Tuổi Trẻ) Như VOV.VN đã đưa tin, khuya 14/3, Nguyễn Thanh Phong (SN 1988) đi làm về đến nhà mình ở địa chỉ số 2 đường số 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thì bị một thanh niên đứng từ xa bắn 4 phát súng liên tiếp, gục tại chỗ. Trong ảnh, phong tỏa hiện trường nam thanh niên bị bắn. (Ảnh: Vinh Quang) Nhiều người dân nghe 4 tiếng nổ lớn chạy ra thì hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: Công an Nhân dân) Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn bị nghiệp vụ đã đến phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera quanh khu vực xảy ra vụ việc. Đến rạng sáng 15/3, hiện trường vụ nổ súng vẫn đang được cơ quan chức năng phong toả hiện trường để điều tra. (Ảnh: VnExpress)

