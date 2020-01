Nhiều đầu nậu thuê đối tượng nghiện ma túy vận chuyển hàng cấm

Những ngày giáp Tết Nguyên đán năm 2020, tình hình buôn lậu qua biên giới tại tỉnh Long An tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong đó xảy ra tình trạng các đầu nậu thuê đối tượng nghiện ma túy để vận chuyển các loại hàng cấm, với thủ đoạn hành vi manh động.



Một vụ buôn lậu bị Công an tỉnh Long An bắt giữ.

Những ngày gần đây, xuất phát từ nhu cầu thị trường nội địa, lợi nhuận cao và lợi dụng khoảng cách biên giới từ Long An về Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa– Vũng Tàu, TPHCM khá gần, giao thông thuận lợi nên các đường dây buôn lậu hoạt động cường độ cao vào ban đêm.

Ngoài các đường dây băng nhóm trên địa bàn, còn có một số đối tượng từ các địa phương khác tham gia đưa hàng về nội địa, khi bị truy bắt thì chống trả quyết liệt.

Thượng tá Nguyễn Xuân Tùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Long An cho biết: Qua đấu tranh triệt phá, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ 131 đối tượng buôn lậu vận chuyển hàng cấm, trong đó đã khởi tố 71 bị can, thu giữ 1,6 triệu bao thuốc lá ngoại, tạm giữ 17 xe ô tô và 359 xe mô tô.

Thượng tá Nguyễn Xuân Tùng cho biết thêm, đáng chú ý là các đối tượng cầm đầu đường dây, băng nhóm vận chuyển hàng cấm gia tăng thuê các đối tượng nghiện ma túy, kể cả người không có bằng lái ô tô, sử dụng biển số xe giả, một phương tiện sử dụng nhiều biển số giả để vận chuyển hàng lậu. Qua đó, gây nhiều khó khăn trong việc chặn bắt đối tượng. Mặt hàng được các đối tượng tập trung nhập lậu chủ yếu vẫn là thuốc lá ngoại.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Long An bắt giữ

một vụ dùng xe 7 chỗ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu qua biên giới.

Trước nhu cầu thị trường tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán 2020, ngoài thuốc lá ngoại, các mặt hàng khác, như: đường cát, mỹ phẩm, quần áo, thiết bị điện lạnh, điện tử cũng tiếp tục được các băng nhóm buôn lậu.

Trước tình hình hình này, Công an và Cục quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan triển khai, tăng cường thêm lực lượng tuần tra, chốt chặn trên các tuyến địa bàn trọng điểm, kiềm chế tình hình vận chuyển hàng cấm, không để phát sinh đột biến, diễn biến phức tạp. Công an cũng đưa nhiều đối tượng vào mục tiêu theo dõi quản lý, khi bắt giữ đẩy nhanh tiến độ điều tra và khẩn trương khởi tố các đối tượng để xử lý... Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An đã lên kế hoạch xác lập một số chuyên án chống buôn lậu qua biên giới.