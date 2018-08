Nhiều diễn biến mới liên quan đến vụ án của Vũ “nhôm“

Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố thêm tội danh mới: Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP Đà Nẵng, ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh, nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ ở số 82 Trần Quốc Toản - Đà Nẵng. Khám nhà 4 bị can liên quan đến Vũ “nhôm”: Cũng liên quan đến sai phạm của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), sáng 9/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố bị can và khám xét nhà riêng, nơi ở của 4 nguyên cán bộ doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh, cơ quan chức năng khám xét nhà ông Phan Ngọc Thạch. 4 bị can gồm: Phan Ngọc Thạch (nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Du lịch Đà Nẵng); Huỳnh Tấn Lộc (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng); Nguyễn Công Lang (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng) và Trần Phi (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Đà Nẵng). Trong ảnh: khám nhà ông Huỳnh Tấn Lộc Nhiều cán bộ biên phòng bị xem xét kỷ luật liên quan đến trùm gỗ lậu Phượng râu: Những cán bộ lãnh đạo tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk liên quan đến vụ Bộ Công an bắt trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng (SN 1968, tức Phượng "râu") đang bị xem xét thi hành kỷ luật. Thông tin trên Người Lao Động trích dẫn từ thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết. Trong ảnh, trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng lúc bị bắt. (Ảnh: Báo Giao Thông) Theo thông cáo báo chí, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với: đại tá Nguyễn Lương Hòa, nguyên chính ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy; đại tá Phạm Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng; đại tá Trần Ích Thà, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng; đại tá Tống Anh Tuấn, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng.(Ảnh: Người Lao Động) Anh rể dùng dao đâm chết em vợ giữa đêm ở Huế: Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra lúc 2h sáng 9/8 tại đường Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Cát, thành phố Huế. Người đàn ông tên Huấn đến gọi cửa nhà em vợ là anh Hoàng Ngọc Chạy (43 tuổi, trú số nhà 16/3, hẻm 59, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Cát, thành phố Huế) rồi rút dao đâm khiến anh Chạy gục tại chỗ, tử vong sau đó. Khoảng 4h sáng, đối tượng giết người đã ra đầu thú tại Công an phường Phú Cát, thành phố Huế. (Ảnh: Dân Việt) Bé trai 8 tháng tuổi tử vong do tiêm nhầm thuốc ở Hà Nội: Công an huyện Đông Anh, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về khám, chữa bệnh xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh ngày 15/1 để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Bệnh nhân là cháu Nguyễn Hoàng Tr., được gia đình đưa vào viện trong tình trạng sốt cao, tiêu chảy, nôn mửa được bác sỹ Khoa cấp cứu khám, chẩn đoán: “Tiêu chảy cấp, có mất nước, viêm họng cấp”. Sau đó cháu được chuyển tiếp sang Bệnh viện Xanh Pôn, được chẩn đoán bị viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn đường huyết và được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực. 6 ngày sau cháu bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương, rồi tử vong sau đó. (Ảnh: Hải Yến) 100 thanh niên đeo khăn đỏ mang dao kiếm đi trả thù náo loạn đường phố: Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng xảy ra đêm 26/7. Bước đầu đã bắt tạm giam 12 bị can, xác định rõ nhân thân 70 đối tượng khác. khoảng 23h30 ngày 26/7, một nhóm người khoảng 40 đối tượng đi xe máy che biển kiểm soát mang theo dao tự chế, tuýp sắt gắn dao nhọn tự chế,… tụ tập, hò hét tại khu vực cổng Công ty CP Sứ Vigllacera Thanh Trì (đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) gây mất an ninh trật tự. Khi phát hiện các các đối tượng đang di chuyển khu vực ngã tư Cầu Giấy - Xuân Thuỷ, tổ công tác công an thành phố đã gọi loa để các đối tượng dừng xe, bỏ vũ khí. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành, có hành vi chống đối lực lượng chức năng, vứt bỏ hung khí và tháo chạy theo nhiều hướng để tẩu thoát. Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng BQL chung cư Carina Plaza: Liên quan vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza (quận 8 TPHCM) vào rạng sáng 23/3 khiến 13 người tử vong, hơn 50 người bị thương, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC44) - Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” (Ảnh: SGGP)

(Ảnh: Báo Giao Thông) Theo thông cáo báo chí, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với: đại tá Nguyễn Lương Hòa, nguyên chính ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy; đại tá Phạm Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng; đại tá Trần Ích Thà, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng; đại tá Tống Anh Tuấn, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng.(Ảnh: Người Lao Động) Anh rể dùng dao đâm chết em vợ giữa đêm ở Huế: Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra lúc 2h sáng 9/8 tại đường Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Cát, thành phố Huế. 