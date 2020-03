Nhóm con nghiện gây ra hàng chục vụ cướp điện thoại của người đi đường

Ngày 16/3, Công an TP. Vinh, Nghệ An khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh (SN 1994, trú tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò) và Lê Thế Danh (SN 1994, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) để điều tra, làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản". Nguyễn Hoàng Anh còn bị khởi tố về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".



Cả hai đối tượng đều nghiện ma túy, từng có tiền án về tội "Cướp giật tài sản".

Tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng này khai nhận đã thực hiện 16 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn TP. Vinh trong thời gian vừa qua. Tổng giá trị tài sản các đối tượng này cướp giật là hơn 80 triệu đồng, chủ yếu là điện thoại di động.

Trước đó, Công an TP. Vinh nhận được nhiều đơn trình báo của các nạn nhân về việc bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát cướp điện thoại. Công an TP. Vinh đã xác lập Chuyên án 220G để đấu tranh, truy bắt đối tượng.

Đến ngày 1/3, tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, khi Hoàng Anh và Thế Danh mới thay biển số xe giả, chuẩn bị thực hiện hành vi cướp giật tài sản thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Cảnh sát còn bắt quả tang Nguyễn Hoàng Anh đang có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đấu tranh mở rộng Chuyên án 220G, ngày 6/3, Ban chuyên án bắt thêm Nguyễn Trọng Thuận (SN 1997, trú tại khối 8, phường Đội Cung (TP Vinh) về hành vi "Cướp giật tài sản". Thuận khai nhận đã gây ra 1 vụ cướp giật túi xách của 1 người phụ nữ trên địa bàn TP. Vinh.

Đến ngày 8/3, Ban chuyên án tiếp tục bắt Nguyễn Hữu Thọ (SN 1981, trú tại phường Trung Đô, TP. Vinh) cũng về hành vi "Cướp giật tài sản". Thọ đã có 10 tiền án về tội danh "Trộm cắp tài sản". Qua đấu tranh khai thác, Thọ khai nhận gây ra 3 vụ cướp giật túi xách.

Thuận và Thọ sau đã bị khởi tố bị can để điều tra về tội "Cướp giật tài sản". Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng./.