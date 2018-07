Nhóm người gây rối, đập phá xe đặc chủng khai sẽ được nhận 400 ngàn đồng

Sắp xét xử nhóm người nhận tiền đi gây rối: Viện KSND quận 3 (TPHCM) ngày 10/7 cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, quê Bắc Giang), Nguyễn Huỳnh Đức (SN 2000, quê Sóc Trăng), Bùi Văn Tiến (SN 2001, quê Tiền Giang) và Trương Ngọc Hiền (SN 1997, quê Thừa Thiên - Huế) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Nhóm này đã tụ tập gây rối trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hôm 10/6. Đối tượng Tuấn dùng hung khí đập phá hỏng 2 xe đặc chủng của cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Nhóm này còn làm hỏng 2 xe buýt đang lưu thông trên đường. Trong ảnh, các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Dân Trí) Cầm dao xoắn đâm chết người vì cho rằng bị nhìn đểu: Rạng sáng 8/7, Lục chở bạn gái đi trên đường Lương Định Của, TP Nha Trang, gặp anh Trần Anh T. (18 tuổi) chạy ngược chiều, nghĩ bị T. nhìn đểu nên L đuổi theo. Khi bắt kịp, Lục húc xe và anh T, hai bên xảy ra ẩu đả. Lục rút dao tự chế, dài khoảng 30cm, đâm vào ngực và hông khiến anh T. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Lục phóng xe tẩu thoát. Ngày 9/7, đối tượng bị bắt khi đang trốn trong nhà nghỉ với bạn gái. (Ảnh: Người Lao Động) Côn đồ mang theo súng từ TP.HCM xuống Đồng Nai đòi nợ: Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra vụ một nhóm giang hồ đem theo hung khí, lái ô tô từ TP.HCM xuống địa phương để đòi nợ. Rạng sáng 8/7, Công an huyện Trảng Bom đang tuần tra thì phát hiện một ô tô đang đi trên đường Bạch Hổ, có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã đề nghị dừng lại để kiểm tra, phát hiện trên xe có 5 thanh niên mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su cùng 7 viên đạn, 2 thanh kiếm, 2 con dao. (Ảnh minh họa) Đề nghị giám định tâm thần nghi phạm sát hại hàng xóm giấu xác vào lu: Liên quan vụ án mạng một phụ nữ bị sát hại giấu xác trong lu cám, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã lập thủ tục đề nghị trưng cầu giám định tâm thần đối với Đặng Văn Trường (50 tuổi, ngụ ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành). Khi bị bắt, Trường tỏ ra bình tĩnh, thừa nhận đã sát hại bà Giang Thị Phận (68 tuổi, ngụ cùng địa phương) rồi giấu xác trong lu. Gã còn đòi Công an tỉnh trả tiền gần 10 ngày giữ xác bà Phận. (Ảnh: Vietnamnet) Nữ giám đốc bị kẻ bịt mặt tấn công bằng “bom sơn“: Công an TP Nha Trang đang xác minh, làm rõ đề nghị của chị Vũ Thị Phương Chi (SN 1976, tạm trú 64 Tân Trào, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa) yêu cầu điều tra việc chị này bị tấn công bằng bom sơn vào chiều tối ngày 5/7. Chị Chi hiện đang là Giám đốc điều hành của một doanh nghiệp đóng tại TP Nha Trang. (Ảnh: Dân Trí) Đâm chết bạn nhậu mới quen được vài ngày: Công an thị xã Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân và truy xét hung thủ gây ra vụ án mạng xảy ra ở hẻm 101, phường An Bình, thị xã Dĩ An. Nạn nhân là ông L.V.S (46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận). (Ảnh: An ninh Thủ đô) Hàng chục côn đồ hỗn chiến ở Thanh Hóa: Công an huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa ngăn chặn kịp thời một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn thị trấn huyện Nga Sơn, giữa 2 nhóm côn đồ khoảng 40 người. Quá trình truy đuổi các nhóm đối tượng, một nhóm đã ném xuống đường 1 túi xách bên trong có 4 khẩu súng tự chế (2 khẩu colt quay, 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải) và một số viên đạn. Trong ảnh, 4 khẩu súng tự chế được nhóm côn đồ vứt lại khi tháo chạy. (Ảnh: Người Lao Động) Bóng hồng trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ vừa bị triệt phá là ai?: Thông tin trên Vietnamnet cho biết, Trần Thị Hồng Trinh (ảnh phải) (SN 1991, ngụ huyện Củ Chi) (ảnh), cô gái liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến 2.000 tỷ đồng vừa bị triệt xóa, đang bị cơ quan công an tạm giữ, được xác định là người tình đồng thời là người giúp sức đắc lực cho Nguyễn Minh Đạt - (ảnh trái), SN 1985, ngụ quận 7 - kẻ cầm đầu mạng lưới đánh bạc trực tuyến thông qua trang mạng m88gin.com thuộc hệ thống M88 có máy chủ đặt tại Philippines. (Ảnh công an cung cấp) Khởi tố bà già 70 tuổi thuê người bắn tình trẻ: Liên quan vụ việc nam thanh niên 30 tuổi bị bắn ngay trước cửa nhà ở quận Tân Phú (TP.HCM) vào tối 14/3/2018 được cho là do mâu thuẫn tình ái, thông tin trên báo Giao Thông cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng (70 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Qua điều tra, công an xác định nạn nhân có mối quan hệ tình cảm với bà Hồng (70 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Khoảng tháng 3/2018, giữa 2 người có mâu thuẫn nên thanh niên này chia tay. Bực tức, bà Hồng nói con trai là Nhân xử lý Phong. Sau đó, Nhân đã thuê Quang để ra tay.

