Những lý do khó chấp nhận của “đinh tặc” ngụy biện cho hành vi của mình

Liên quan vụ rải đinh trước đầu xe tải trên tỉnh lộ 427 (gần cầu vượt Thường Tín, Hà Nội), Công an huyện Thường Tín cho biết, 2 đối tượng rải đinh đã đến cơ quan công an trình diện. Trong ảnh: 2 "đinh tặc" tại cơ quan công an. Danh tính 2 đối tượng là Nguyễn Văn Cường (SN 1997, trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín) và Lương Minh Hưng (SN 2002, trú tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín). Trong ảnh: Cường và Hưng rải đinh ba xuống trước xe tải của anh Phạm. Ảnh cắt từ video. Thông tin trên VnExpress cho biết, tại cơ quan công an, đối tượng Cường khai nhiều ngày trước khi đi trên đường đã va chạm với ôtô của anh Phạm. Do anh Phạm không dừng xe giải quyết, ngày 27/12, Cường rủ Hưng đi chặn đầu ôtô tải của tài xế để nói chuyện. Cường chuẩn bị sẵn 3 chiếc đinh ba được hàn với sắt 6. Khi thấy xe của anh Phạm, anh ta ném về phía trước ôtô để tài xế dừng lại. Ba ngày trước đó, anh Phạm, tài xế một công ty thức ăn tới công an trình báo khi ra đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Hà Hồi (huyện Thường Tín), bị hai thanh niên đi cùng chiều ném nhiều vật sắc nhọn trước đầu xe. Hành vi của hai thanh niên này được camera hành trình ghi lại. Xác định hành vi trên gây nguy hiểm, cản trở giao thông, các trinh sát đã vào cuộc, triệu tập Cường và Hưng. Ngày 21/12, Công an Hải Phòng phối hợp Công an xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải đã triệu tập đối tượng Lê Trung Hiếu (SN 1998, làm nghề sửa xe ở thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải) về cơ quan công an để điều tra, làm rõ về hành vi rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.(Ảnh: Báo Giao Thông) Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi và nói rằng, rải đinh như thế để xe đi qua bị đâm thủng lốp sẽ phải vào tiệm của Hiếu để sửa. (Ảnh: Thanh Niên) Tình trạng rải đinh trên cầu diễn ra liên tục khoảng nửa tháng. Đinh được phát hiện ở cả 4 làn đường, mật độ dày và kéo dài từ khoảng 5km suốt chiều dài mặt cầu.(Ảnh: Zing) Nạn rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam đã được đưa ra chất vấn tại HĐND TP Hải Phòng hồi đầu tháng 12/2018. Có lần cơ quan chức năng thu gom 1-2kg đinh. (Ảnh: Zing) Đại tá Lê Hồng Thắng, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Lê Trung Hiếu là đối tượng nghiện ma túy, trong diện theo dõi của xã Nghĩa Lộ. (Ảnh: Zing)

