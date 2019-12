Những vụ án “rúng động” dư luận trong năm 2019

5) Bà nhẫn tâm giết cháu nội: Ngày 13/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Hường, 65 tuổi vì tội giết người. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Tâm, 11 tuổi, chính là cháu ruột của bà Hường.