Những vụ xe khách bị ném đá khiến hành khách hoảng loạn

22h ngày 1/4/2018, anh Võ Trường An, trú ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (lái xe cho nhà xe Thanh Nhàn tuyến Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách biển kiểm soát 47B - 015.58 lưu thông từ thành phố Đà Lạt đi thị xã Buôn Hồ. Khi đến đoạn đèo thuộc địa phận huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk thì bất ngờ bị nhóm thanh niên gồm 6 người, đi trên 3 xe mô tô chạy lên trước đầu xe nẹt pô, lạng lách, đánh võng. Sau đó, nhóm này tiếp tục lấy đá ném nhiều lần lên xe khách. Hậu quả, xe khách bị vỡ một mảng kính lớn ở phần đuôi xe phía bên tài xế, sự việc cũng làm khoảng 20 hành khách trên xe bị hoảng loạn. Rất may không có hành khách nào bị thương. (Ảnh: VTC News) Trước đó, vào khoảng 21h ngày 25/1, xe khách biển kiểm soát 51B-139.30 đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông bị ném đá,vỡ nhiều tấm kính chắn gió phía trước và bên hông xe. Táo tợn hơn, sau khi ném đá vỡ kính, các đối tượng còn dùng tuýp sắt đập vào cửa kính và xịt hơi cay vào bên trong. Tiếp đó, ngày 6/2, Công an huyện Đắk R’Lấp đã khởi tố 2 đối tượng Lê Chiến Thắng và Nguyễn Văn Long, cùng trú tại huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông về tội danh Cố ý làm hư hỏng tài sản (theo điều 178, Bộ Luật Hình sự). Trong ảnh: Xe khách của nhà xe Duyên Hà bị ném đá vỡ kính khi đang lưu thông hướng TP Hồ Chí Minh - Đắk Nông. (Ảnh: TTXVN) Trong quá trình điều tra, Công an huyện Đắk R’Lấp xác định còn 3 đối tượng liên quan lẩn trốn và triển khai truy bắt để tiếp tục điều tra, làm rõ. Đêm 25/5/2017, Công an phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bắt giữ 3 thanh thiếu niên gồm: Đoàn Đức Thiện, Hà Triệu Mẫn (cùng SN 2002) và Phan Quốc Vũ (SN 2004, cùng trú tại phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột), cùng là học sinh cấp 2 của trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ba đối tượng có hành vi ném đá vào xe khách xảy ra tối cùng ngày tại khu vực đường tránh phía tây TP Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Báo Giao thông) Tại cơ quan Công an, tất cả khai nhận, sau khi rủ nhau ra đường tránh phía Tây ngồi chơi rồi dùng gạch đá ném vào các xe khách đi qua đây. Đến thời điểm bị bắt, 3 đối tượng đã dùng gạch đá ném vào 3 xe khách. Trong ảnh: Vụ ném đá đã khiến ô kính số 1 bên tài bị vỡ vụn. (ảnh: Báo Giao thông) Rất may, khi xảy ra vụ việc, trên xe không có ai bị thương. (Ảnh: Báo Giao thông) Liên quan đến việc xe khách bị ném đá, một số đối tượng ở các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông đã bị phạt tù, đồng thời khắc phục hậu quả với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Cụ thể, sáng 31/12/2015, TAND huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông xử lưu động Lang Huy Mân (20 tuổi) mức án 6 năm 9 tháng; Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi) mức án 8 năm tù cùng về các tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và Cố ý gây thương tích. Trong ảnh: Hai bị cáo Mân và Hùng tại tòa. (Ảnh: Vnexpress) Theo cáo trạng, 22h30 ngày 28/6/2015, đang ngồi nhậu với một số thanh niên, Mân rủ Hùng ra đường Hồ Chí Minh nhặt đá ném ôtô qua lại "cho vui". Cả hai ném trúng xe tải nhưng không gây hậu quả nên quay lại ngồi nhậu. Rạng sáng hôm sau, 2 đối tượng rủ thêm Lê Văn Hải (22 tuổi) quay lại ném vỡ kính ôtô giường nằm chạy qua, gây thiệt hại 4 triệu đồng. Tài xế Phan Văn Đoàn bị trúng đá, biến dạng hốc mắt phải, gãy xương gò má... tỷ lệ thương tích 36%. Trong ảnh: Bị cáo Mân và Hùng cúi đầu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Liên quan đến bị can Lê Văn Hải, tối 13/12/2015, trong lúc đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Đăk Mil, anh ta lên cơn co giật và tử vong sau đó. Trong ảnh: Lực lượng chức năng áp giải 2 bị cáo về nhà giam giữ sau phiên xét xử. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)./.

22h ngày 1/4/2018, anh Võ Trường An, trú ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (lái xe cho nhà xe Thanh Nhàn tuyến Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách biển kiểm soát 47B - 015.58 lưu thông từ thành phố Đà Lạt đi thị xã Buôn Hồ. Khi đến đoạn đèo thuộc địa phận huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk thì bất ngờ bị nhóm thanh niên gồm 6 người, đi trên 3 xe mô tô chạy lên trước đầu xe nẹt pô, lạng lách, đánh võng. Sau đó, nhóm này tiếp tục lấy đá ném nhiều lần lên xe khách. Hậu quả, xe khách bị vỡ một mảng kính lớn ở phần đuôi xe phía bên tài xế, sự việc cũng làm khoảng 20 hành khách trên xe bị hoảng loạn. Rất may không có hành khách nào bị thương. (Ảnh: VTC News) Trước đó, vào khoảng 21h ngày 25/1, xe khách biển kiểm soát 51B-139.30 đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông bị ném đá,vỡ nhiều tấm kính chắn gió phía trước và bên hông xe. Táo tợn hơn, sau khi ném đá vỡ kính, các đối tượng còn dùng tuýp sắt đập vào cửa kính và xịt hơi cay vào bên trong. Tiếp đó, ngày 6/2, Công an huyện Đắk R’Lấp đã khởi tố 2 đối tượng Lê Chiến Thắng và Nguyễn Văn Long, cùng trú tại huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông về tội danh Cố ý làm hư hỏng tài sản (theo điều 178, Bộ Luật Hình sự). Trong ảnh: Xe khách của nhà xe Duyên Hà bị ném đá vỡ kính khi đang lưu thông hướng TP Hồ Chí Minh - Đắk Nông. (Ảnh: TTXVN) Trong quá trình điều tra, Công an huyện Đắk R’Lấp xác định còn 3 đối tượng liên quan lẩn trốn và triển khai truy bắt để tiếp tục điều tra, làm rõ. Đêm 25/5/2017, Công an phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bắt giữ 3 thanh thiếu niên gồm: Đoàn Đức Thiện, Hà Triệu Mẫn (cùng SN 2002) và Phan Quốc Vũ (SN 2004, cùng trú tại phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột), cùng là học sinh cấp 2 của trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ba đối tượng có hành vi ném đá vào xe khách xảy ra tối cùng ngày tại khu vực đường tránh phía tây TP Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Báo Giao thông) Tại cơ quan Công an, tất cả khai nhận, sau khi rủ nhau ra đường tránh phía Tây ngồi chơi rồi dùng gạch đá ném vào các xe khách đi qua đây. Đến thời điểm bị bắt, 3 đối tượng đã dùng gạch đá ném vào 3 xe khách. Trong ảnh: Vụ ném đá đã khiến ô kính số 1 bên tài bị vỡ vụn. (ảnh: Báo Giao thông) Rất may, khi xảy ra vụ việc, trên xe không có ai bị thương. (Ảnh: Báo Giao thông) Liên quan đến việc xe khách bị ném đá, một số đối tượng ở các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông đã bị phạt tù, đồng thời khắc phục hậu quả với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Cụ thể, sáng 31/12/2015, TAND huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông xử lưu động Lang Huy Mân (20 tuổi) mức án 6 năm 9 tháng; Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi) mức án 8 năm tù cùng về các tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và Cố ý gây thương tích. Trong ảnh: Hai bị cáo Mân và Hùng tại tòa. (Ảnh: Vnexpress) Theo cáo trạng, 22h30 ngày 28/6/2015, đang ngồi nhậu với một số thanh niên, Mân rủ Hùng ra đường Hồ Chí Minh nhặt đá ném ôtô qua lại "cho vui". Cả hai ném trúng xe tải nhưng không gây hậu quả nên quay lại ngồi nhậu. Rạng sáng hôm sau, 2 đối tượng rủ thêm Lê Văn Hải (22 tuổi) quay lại ném vỡ kính ôtô giường nằm chạy qua, gây thiệt hại 4 triệu đồng. Tài xế Phan Văn Đoàn bị trúng đá, biến dạng hốc mắt phải, gãy xương gò má... tỷ lệ thương tích 36%. Trong ảnh: Bị cáo Mân và Hùng cúi đầu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Liên quan đến bị can Lê Văn Hải, tối 13/12/2015, trong lúc đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Đăk Mil, anh ta lên cơn co giật và tử vong sau đó. Trong ảnh: Lực lượng chức năng áp giải 2 bị cáo về nhà giam giữ sau phiên xét xử. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)./.