Nói lời sau cùng, Út trọc xin xem xét hoàn cảnh gia đình và thành tích

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị 12 – 15 năm tù về hai tội: Sau một ngày xét xử sơ thẩm tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô, sáng 31/7, Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 7 đưa ra quan điểm luận tội và đề nghị mức án với bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức "Út trọc") và các đồng phạm. (Ảnh: TTXVN) VKS giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về mặt tội danh. Về hình phạt, VKS đề nghị xử phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ từ 10 – 12 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ. 2- 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hệ phải chấp hành hình phạt từ 12 - 15 năm tù. Nói lời sau cùng, Đinh Ngọc Hệ mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, những thành tích trong quá trình công tác của bản thân cũng như của người thân. (Ảnh: TTXVN) Khởi tố, bắt tạm giam một số bị can trong vụ gian lận thi tại Sơn La: Liên quan vụ gian lận điểm thi tại Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La, ngày 31/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can và cho tại ngoại 2 bị can. (Ảnh: PV/VOV-Tây Bắc) Đứng đầu danh sách bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là bà Nguyễn Thị Hồng Nga, SN 1967, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Sơn La, thư ký Ban chỉ đạo, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm. (Ảnh: PV/VOV-Tây Bắc) Kỹ sư đồ họa thuê chung cư ở Hà Nội để trồng cần sa: Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tạm giữ Hoàng Gia Phú, ảnh (24 tuổi, trú khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng) về hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Phú khai nhận, tháng 2/2018, Phú và Hoàng A. (bạn gái Phú) thuê một phòng trong chung cư thuộc khu đô thị Nam Thăng Long với giá khoảng 7 triệu đồng/tháng rồi học cách trồng, chế biến cần sa. Đầu tháng 4, Phú mua hạt giống trên mạng và các trang thiết bị vật tư về trồng trong phòng ngủ. Tài xế xe ôm Grab bị giết trong hẻm vắng: Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn cấp điều tra, truy bắt 2 đối tượng sát hại một người đàn ông chạy xe ôm công nghệ Grab vào tối 30/7 ở khu vực phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Trong ảnh, đường vào con hẻm bị phong tỏa, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường tài xế xe ôm bị giết (Ảnh: Người Lao Động) Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đức Sơn (SN 1984, quê Thanh Hóa; tạm trú ở phường Bình Chuẩn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Trong ảnh, chiếc xe máy của nạn nhân.(Ảnh: Người Lao Động) Truy bắt đối tượng dùng dao gây thương tích cho vợ và 2 cháu nhỏ: Công an thành phố Hải Phòng cho biết, một vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra tại địa bàn phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Quốc Tú (SN 1972, hiện ở tại số 14/313 Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) đã dùng dao đâm gây thương tích cho vợ mình là chị Nguyễn Thị Thu Hảo (SN 1980) và khống chế, dùng dao gây thương tích cho 2 cháu ruột của mình là cháu M. (SN 2011) và cháu Q. (SN 2012). Trong ảnh, một trong 2 cháu bé bị đâm đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Vietnamnet) Dùng clip tống tiền CSGT Tiền Giang 250 triệu: Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ 2 nghi can có hành vi tống tiền CSGT Công an tỉnh Tiền Giang. Hai đối tượng bị bắt tạm giữ hình sự điều tra gồm: Nguyễn Văn Quầng và Phan Văn Dũng. Hiện 2 đối tượng đã bị di lý về Tiền Giang để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh minh họa)