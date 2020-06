Nóng 24: Hai cán bộ Thanh Hóa bị bắt vì đánh bạc

5. Khởi tố, bắt tạm giam tài xế hất công an lên nắp capo, bỏ chạy gần 1km: Trước đó, chiều 26/5, tổ công tác công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đi kiểm tra xử lý theo chuyên đề đối với các phương tiện dừng đỗ gây cản trở giao thông trên địa bàn. Khi tổ công tác đến kiểm tra ô tô do tài xế Vũ Đình Thái (SN 1993, quê Thái Bình, tạm trú tại Khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông, TP Hà Nội) điều khiển vi phạm đỗ dừng không đúng nơi quy định đã tiến hành làm việc. Sau khi xin không được, Thái lên xe ô tô đóng cửa tăng ga, hất một chiến sĩ công an phường lên nắp capo chạy gần 1km. Trong ảnh: Hình ảnh vụ việc.