Nóng 24: Hai kẻ gây rối, đốt phá xe cảnh sát nhận 28 năm tù

3. Khởi tố kẻ giết người hoàng loạt ở Hà Nội và Vĩnh Phúc: Sáng 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đãkhởi tố bị can với đối tượng Đỗ Văn Bìnhvề hành vi Giết người. Đỗ Văn Bình đã ra tay sát hạianh Hà Văn Hưng và anh Đoàn Văn Tùng do mâu thuẫn va chạm giao thông. Biết không thoát được tội, Bình tiếp tục cầm dao đi cướp một chiếc taxi, tìm đến đâm chết chị Trần Thị Thảo (39 tuổi) và chém trọng thương một người nữa. Cả hai nạn nhân đều là người tình cũ của Bình.