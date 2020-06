Nóng 24: “Không ai bị oan trong vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên“

5. Vụ bé trai 5 tuổi tử vong: Nam sinh lớp 11 bị khởi tố tội Giết người: Liên quan đến vụ việc, ngày 16/6, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Đào Ngọc Hoàng (nam sinh lớp 11, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) về tội danh “Giết người”. Theo Công an tỉnh Nghệ An, nạn nhân tử vong do ngạt, không có thương tích trên người. Trước mắt, cơ quan điều tra khởi tố tội “Giết người” để làm rõ động cơ và các chứng cứ liên quan. Trong ảnh: Cháu H,Tr.V.Đ nạn nhân tử vong trong vụ việc.