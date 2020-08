Nóng 24: Lý do tạm đình chỉ điều tra tại Công ty Cà phê hoà tan Trung Nguyên

1. Tạm đình chỉ điều tra vụ án tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên: Theo Công an tỉnh Bình Dương, lý do đình chỉ điều tra vụ án là do “đã hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa xác định được bị can”. Trước đó, vào ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án hình sự số 63/CSKT để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Sau khi nhận được thông báo, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng, hành động trên của CQCSĐT - Công an tỉnh Bình Dương khiến bà phải đặt dấu hỏi lớn liên quan đến quá trình điều tra giải quyết vụ án làm giả giấy tờ, tài liệu của doanh nghiệp nhằm lừa dối cơ quan quản lý Nhà nước và cưỡng đoạt quyền điều hành của người quản lý tại Công ty Hoà Tan có nhiều bất cập, không khách quan. Trong ảnh: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo