Chiến sĩ Công an phường trộm súng đem bán 20 triệu đồng: Ngày 16/7, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cái Răng, TP Cần Thơ vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Mậu Quốc Cường, Hồ Nhật An Khương (ngụ Bến Tre), Lê Điền Khắc Huy (ngụ Tiền Giang) về tội Mua bán trái phép, chiếm đoạt vũ khí quân dụng theo Điều 304, Bộ luật Hình sự. Nguyễn Mậu Quốc Cường là chiến sĩ thuộc Công an phường Tân Phú, quận Cái Răng. Lợi dụng thời điểm vắng người khi đang trực tại cơ quan, Cường đã lấy 1 khẩu súng quân dụng cùng 1 hộp tiếp đạn rồi đem bán lấy 20 triệu đồng. (Ảnh minh họa)