Nóng 24h: 3 bị cáo trong vụ trường Gateway lĩnh án

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Thuận An kiểm tra hành chính đột xuất quán Karaoke Nam Dương, thuộc khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An thì phát hiện 2 phòng hát của quán có 20 nam, nữ thanh niên đang sử dụng trái phép ma túy.