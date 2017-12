Nóng 24h: 3 kẻ vận chuyển gần 30kg heroin điên cuồng chống trả công an

3 kẻ vận chuyển 77 bánh heroin chống trả công an: Khoảng 2h30’ cùng ngày, tại khu vực xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lý Chái Thào (53 tuổi), Lý A Khoa (41 tuổi), Vàng A Cho (36 tuổi) - cùng trú tại xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 77 bánh heroin, trọng lượng gần 30kg và 60.000 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng 5,5kg, 3 xe máy, 3 điện thoại di động. Trong quá trình đấu tranh bắt giữ, các đối tượng đã lợi dụng sương muối, giá rét, sương mù dày đặc để tấn công quyết liệt lại các lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên tổ công tác đã kịp thời trấn áp, bắt giữ các đối tượng bảo đảm an toàn. Trong ảnh: Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh đến thăm, động viên và thưởng nóng cho Ban Chuyên án. Cãi nhau, người đàn ông đâm chết người tình: Rạng sáng 23/12, Dương Mạnh Hiển (SN 1977, trú phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) và vợ chưa cưới cãi nhau, sau đó Hiển dùng dao đâm vào vùng lưng trái nạn nhân.Ngay khi xảy ra sự việc, nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Hiển bỏ trốn ngay sau đó. (Ảnh minh họa) Cô gái trẻ tông xe, bắt 2 tên cướp túi xách: Khoảng 17h ngày 22/12, Nguyễn Hữu Sang điều khiển xe máy chở Huỳnh Văn Út từ tỉnh Long An đến đường huyện lộ 32 thuộc xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì phát hiện chị Nguyễn Thị Diễm Hương đang điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều chạy phía trước. Khi chị Hương điều khiển xe máy đến đường hẻm vào nhà đã bị hai đối tượng ép sát, giật túi xách và tăng tốc xe bỏ chạy. Chị Hương vừa truy hô người dân ứng cứu và tăng tốc xe đuổi theo hai tên cướp. Khi chạy được một đoạn, chị Hương chủ động tông thẳng vào xe tên cướp, làm cả ba té ngã xuống đường. Nhiều người dân thấy vậy đã truy đuổi bắt được 2 đối tượng. Trong ảnh: Đối tượng Huỳnh Văn Út (ảnh : CTV) CSGT Hải Dương bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay: khoảng 17h ngày 21/12, tại km43+400 - Quốc lộ 10 (đoạn qua địa bàn thôn Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 1 ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra xe ô tô Innova BKS 15A-118.41, chạy theo hướng Thái Bình về Hải Phòng. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có một chiếc ba lô đựng 2 khối hình hộp chữ nhật, chứa các hạt tinh thể màu trắng với trọng lượng khoảng 2 kg và 20 túi nilon chứa khoảng 4.000 viên nén tròn có màu xanh, hồng. Xét xử phúc thẩm Trần Thị Nga về tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước: Ngày 22/12, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Nga, 40 tuổi, ở xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân; hiện trú tại tổ 10, phường Hai Bà Trưng, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo điều 88 BLHS. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Nga và giữ nguyên bản án sơ thẩm là 9 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương./.

