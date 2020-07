Nóng 24h: Ba cán bộ Sacombank bị khởi tố trong vụ hóa đơn giả 2.000 tỷ

3. Đối tượng say rượu tông xe, dùng dao đâm nạn nhân lĩnh án 8 năm tù giam: Theo cáo trạng, tối 6/8/2019, do đã uống rượu say nên trong lúc điều khiển xe tô tô, xe của Nguyễn Cao Cường đã xảy ra va chạm với xe ô tô do anh Đỗ Trọng Cảnh điều khiển. Thấy xe bị hư hại nhẹ nên anh Cảnh yêu cầu Cường bồi thường nhưng Cường không đồng ý và bỏ đi. Thấy vậy, anh Cảnh giữ Cường lại yêu cầu đợi CSGT đến giải quyết, dẫn đến hai người xảy ra xô xát đánh nhau. Sẵn hơi men trong người, Cường chạy vào xe lấy một con dao dài 27cm ra đâm anh Cảnh. Cường đâm 1 nhát vào đùi và 1 nhát vào sườn trái anh Cảnh khiến anh này bị thương. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Cao Cường tại phiên tòa.