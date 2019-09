Nóng 24h: Bác sĩ cưỡng bức nữ đồng nghiệp bị đề nghị xử lý nghiêm

Luật sư Võ Công Hạnh, Công ty Luật Công Khánh cho rằng, theo trình tự diễn biến về mặt thời gian, đầu tiên bị can dùng vũ lực để được quan hệ nhưng không được do nạn nhân chống cự, như vậy hoàn thành tội danh là “hiếp dâm”. Sau đó, do bị can không đạt được mục đích nên tiếp tục dùng vũ lực gây thương tích nạn nhân đã hình thành thêm một tội nữa là “gây thương tích”. Luật sư Võ Công Hạnh cho rằng, hành vi của bác sĩ Phương đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy thuốc, rất đáng lên án. Đây là tình tiết tăng nặng trong quá trình điều tra xét xử.