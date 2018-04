Nóng 24h: Bắn nhau kinh hoàng trên phố do mâu thuẫn làm ăn

1. Hai nhóm thanh niên hỗn chiến bắn nhau kinh hoàng trên phố: Thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ đánh nhau này là mâu thuẫn làm ăn. Hiện cơ quan công an đang mời những đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và chưa tạm giữ ai. Trước đó, vào chiều 1/4 trên đường 25C đoạn qua xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, hai nhóm nghi can đi xe máy và hai ô tô dùng mã tấu, dao tự chế hỗn chiến trên đường. Có ít nhất 2 người dùng súng bắn liên tiếp đối thủ, trong đó có 1 người ngồi trong ô tô khiến những người chứng kiến kinh hãi. Bước đầu xác định 1 người bị thương nặng. 2. Vụ dùng súng bắn người ở Hải Phòng: Liên quan đến vụ một nhóm đối tượng dùng súng bắn vào người dân tại quận Ngô Quyền vào chiều 29/3, Công an thành phố Hải Phòng đã xác minh được 3 đối tượng liên quan gồm: Hoàng Ngọc Vân (sinh năm 1992, ở số 3/81 Đà Nẵng, phường Lạc Viên); Vũ Tuấn Long (sinh năm 1993, ở số 80/25 Lê Lợi, phường Máy Tơ) và Hoàng Anh Mỹ (sinh năm 1993, ở số 5/36 phố Cấm, phường Gia Viên, cùng quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) Trước đó, vào 12h30 ngày 29/3, tại nhà anh Nguyễn May Minh (SN 1973), trú tại số 111/30/313 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng có 7 đối tượng đến tìm con trai anh là Lê Xuân Tùng (SN 1992). Tại đây, Tùng xảy ra xô xát với nhóm 7 đối tượng trên. Tiếp đó, chị Trần Thị Thu Hà (SN 1973) là mẹ Tùng chạy đến can ngăn thì một người trong nhóm 7 đối tượng đã nổ súng làm chị Hà bị thương ở chân phải rồi cả nhóm bỏ trốn. 3. Con trai bắn bố đẻ trọng thương ở Thanh Hóa: Do thường ngày bố mẹ hay xảy ra cãi nhau nên Cầm Bá Phân (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) cảm thấy bực tức. Rạng sáng 1/4, sau khi đi đám cưới về, Cầm Bá Phân buông lời chửi mắng bố mẹ. Trong lúc 2 bố con lời qua tiếng lại, đối tượng đã dùng súng tự chế bắn bố mình. 4. Lạnh người kho hàng nóng “khủng” ở Hà Nội vừa bị công an triệt phá: Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSHS Đặc nhiệm vừa triệt phá một đường dây buôn bán trái phép công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội với số lượng lớn. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Đối tượng chủ mưu là Hoàng Anh Ngọc, 28 tuổi, trú tại thị trấn Vụ Bản, huyện An Lạc, tỉnh Hòa Bình, hiện đang thuê nhà sống tại số 55, ngõ 14 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngọc khai đã nhập công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ từ Trung Quốc rồi đăng lên Facebook để rao bán từ một năm nay. (Ảnh: CAND) Sau khi "đánh hàng" từ Trung Quốc về Việt Nam, Ngọc chụp ảnh đăng lên mạng, khi có khách đặt mua Ngọc sẽ thuê người hoặc trực tiếp đi giao nếu khách hàng ở gần. Với khách ở tỉnh xa, Ngọc sẽ gửi theo xe khách. (Ảnh: Tuổi Trẻ). 5. Cô gái tử vong sau tiếng nổ nghi do bị bắn trong phòng trọ: Chiều 1/4, nhiều người ở cùng dãy phòng trọ với chị B.T.T.H (SN 2000, trú tại thị xã An Khê, Gia Lai) nghe một tiếng nổ như tiếng súng. Chạy đến nơi, mọi người hoảng hốt khi thấy H. nằm gục trong vũng máu, trên mặt có vết thương. Tại phòng trọ lúc này còn có bạn trai của nạn nhân là N.N.L (SN 1998, trú tại xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai). N.N.L và một số người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong. (Ảnh minh họa)./.

1. Hai nhóm thanh niên hỗn chiến bắn nhau kinh hoàng trên phố: Thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ đánh nhau này là mâu thuẫn làm ăn. Hiện cơ quan công an đang mời những đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và chưa tạm giữ ai. Thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ đánh nhau này là mâu thuẫn làm ăn. Hiện cơ quan công an đang mời những đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và chưa tạm giữ ai. Trước đó, vào chiều 1/4 trên đường 25C đoạn qua xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, hai nhóm nghi can đi xe máy và hai ô tô dùng mã tấu, dao tự chế hỗn chiến trên đường. Có ít nhất 2 người dùng súng bắn liên tiếp đối thủ, trong đó có 1 người ngồi trong ô tô khiến những người chứng kiến kinh hãi. Bước đầu xác định 1 người bị thương nặng. 2. Vụ dùng súng bắn người ở Hải Phòng: Liên quan đến vụ một nhóm đối tượng dùng súng bắn vào người dân tại quận Ngô Quyền vào chiều 29/3, Công an thành phố Hải Phòng đã xác minh được 3 đối tượng liên quan gồm: Hoàng Ngọc Vân (sinh năm 1992, ở số 3/81 Đà Nẵng, phường Lạc Viên); Vũ Tuấn Long (sinh năm 1993, ở số 80/25 Lê Lợi, phường Máy Tơ) và Hoàng Anh Mỹ (sinh năm 1993, ở số 5/36 phố Cấm, phường Gia Viên, cùng quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) Liên quan đến vụ một nhóm đối tượng dùng súng bắn vào người dân tại quận Ngô Quyền vào chiều 29/3, Công an thành phố Hải Phòng đã xác minh được 3 đối tượng liên quan gồm: Hoàng Ngọc Vân (sinh năm 1992, ở số 3/81 Đà Nẵng, phường Lạc Viên); Vũ Tuấn Long (sinh năm 1993, ở số 80/25 Lê Lợi, phường Máy Tơ) và Hoàng Anh Mỹ (sinh năm 1993, ở số 5/36 phố Cấm, phường Gia Viên, cùng quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) Trước đó, vào 12h30 ngày 29/3, tại nhà anh Nguyễn May Minh (SN 1973), trú tại số 111/30/313 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng có 7 đối tượng đến tìm con trai anh là Lê Xuân Tùng (SN 1992). Tại đây, Tùng xảy ra xô xát với nhóm 7 đối tượng trên. Tiếp đó, chị Trần Thị Thu Hà (SN 1973) là mẹ Tùng chạy đến can ngăn thì một người trong nhóm 7 đối tượng đã nổ súng làm chị Hà bị thương ở chân phải rồi cả nhóm bỏ trốn. 3. Con trai bắn bố đẻ trọng thương ở Thanh Hóa: Do thường ngày bố mẹ hay xảy ra cãi nhau nên Cầm Bá Phân (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) cảm thấy bực tức. Rạng sáng 1/4, sau khi đi đám cưới về, Cầm Bá Phân buông lời chửi mắng bố mẹ. Trong lúc 2 bố con lời qua tiếng lại, đối tượng đã dùng súng tự chế bắn bố mình.

Do thường ngày bố mẹ hay xảy ra cãi nhau nên Cầm Bá Phân (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) cảm thấy bực tức. Rạng sáng 1/4, sau khi đi đám cưới về, Cầm Bá Phân buông lời chửi mắng bố mẹ. Trong lúc 2 bố con lời qua tiếng lại, đối tượng đã dùng súng tự chế bắn bố mình. 4. Lạnh người kho hàng nóng “khủng” ở Hà Nội vừa bị công an triệt phá: Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSHS Đặc nhiệm vừa triệt phá một đường dây buôn bán trái phép công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội với số lượng lớn. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSHS Đặc nhiệm vừa triệt phá một đường dây buôn bán trái phép công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội với số lượng lớn. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Đối tượng chủ mưu là Hoàng Anh Ngọc, 28 tuổi, trú tại thị trấn Vụ Bản, huyện An Lạc, tỉnh Hòa Bình, hiện đang thuê nhà sống tại số 55, ngõ 14 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngọc khai đã nhập công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ từ Trung Quốc rồi đăng lên Facebook để rao bán từ một năm nay. (Ảnh: CAND) Sau khi "đánh hàng" từ Trung Quốc về Việt Nam, Ngọc chụp ảnh đăng lên mạng, khi có khách đặt mua Ngọc sẽ thuê người hoặc trực tiếp đi giao nếu khách hàng ở gần. Với khách ở tỉnh xa, Ngọc sẽ gửi theo xe khách. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

5. Cô gái tử vong sau tiếng nổ nghi do bị bắn trong phòng trọ: Chiều 1/4, nhiều người ở cùng dãy phòng trọ với chị B.T.T.H (SN 2000, trú tại thị xã An Khê, Gia Lai) nghe một tiếng nổ như tiếng súng. Chạy đến nơi, mọi người hoảng hốt khi thấy H. nằm gục trong vũng máu, trên mặt có vết thương. Tại phòng trọ lúc này còn có bạn trai của nạn nhân là N.N.L (SN 1998, trú tại xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai). N.N.L và một số người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong. (Ảnh minh họa)./.