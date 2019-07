Nóng 24h: Băng cướp “Tài Bu” ở TPHCM sa lưới

1) "Tài Bu" và đàn em sa lưới: Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM vừa bàn giao hai đối tượng Hồ Anh Tài (30 tuổi, tên thường gọi “Tài Bu”) và Nguyễn Quốc Thái (25 tuổi), cùng ngụ quận 5 cho Công an quận 11 để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Trong ảnh: Trùm băng nhóm "Tài Bu" - Hồ Anh Tài tại cơ quan công an.