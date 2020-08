Nóng 24h: Bất chấp lệnh cấm, nhiều người vẫn tụ tập hát karaoke

3. Cô gái trẻ đâm bạn cùng phòng trọ bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bình Dương. Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ đối tượng truy nã Huỳnh Thị Lan Anh (SN: 1997; HKTT: Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang). Huỳnh Anh bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương. Trước đó, ngày 11/5/2019 do mâu thuẫn nhỏ, Huỳnh Anh đã dùng dao đâm vào mang tai, cổ chân trái, bàn chân phải và lưng bạn cùng phòng trọ sau đó bỏ trốn. Trong ảnh: Đối tượng Huỳnh Thị Lan Anh