Lực lượng công an xác định cô gái trẻ trong sự việc là Nguyễn Thị Ph (20 tuổi, ở phường Cửa Đại, TP Hội An) có giúp một người phụ nữ cao tuổi mở nguồn điện thoại. Sau đó một khoảng thời gian, chị Ph bị tụt huyết áp nên quỵ ngã. Người dân đã đưa chị Ph đến bệnh viện phục hồi an toàn, không có dấu hiệu của ngoại lực hay chất lạ tác động.