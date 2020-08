5) Khởi tố tài xế "xe điên" đâm chết nữ công an ở Hải Phòng: Đại diện Công an TP Hải Phòng cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Linh (SN 1998, ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Linh là tài xế đã lái xe đâm chết 2 người, trong đó có một cán bộ công an rạng sáng ngày 19/8.