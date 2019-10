Nóng 24h: Bất ngờ lời khai của cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La

Công an phường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) đã làm rõ danh tính tài xế đánh người rồi tự xưng là "lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an". Tài xế này tên Phạm Quốc Nam Anh (SN 1985, trú tại Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội), nghề nghiệp tự do. Cơ quan Công an xác định Nam Anh không phải là lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an (như tài xế này đã tự xưng trước đó). Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.