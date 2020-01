Nóng 24h: Bất ngờ lời khai của nghi phạm sát hại người tình

Đề nghị truy tố nguyên Phó Chủ tịch thường trực TPHCM Nguyễn Thành Tài: Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952), nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM; ông Đào Anh Kiệt (SN 1957), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP HCM; Nguyễn Hoài Nam (SN 1965), nguyên Bí thư Quận ủy quận 2; Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue và Trương Văn Út (SN 1970), nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất Sở TN-MT TP HCM. Tất cả các bị can cùng bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952), nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM; ông Đào Anh Kiệt (SN 1957), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP HCM; Nguyễn Hoài Nam (SN 1965), nguyên Bí thư Quận ủy quận 2; Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue và Trương Văn Út (SN 1970), nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất Sở TN-MT TP HCM. Tất cả các bị can cùng bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".