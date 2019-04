Nóng 24h: Bắt nhóm thanh niên đi xe biển 80A chở đầy hung khí

Cảnh sát đã thu giữ toàn bộ hung khí, đồng thời đưa 27 thanh niên đi trên 5 chiếc xe ô tô nói trên về trụ sở công an để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu nhóm thanh niên khai trú tại huyện Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết. Do có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở huyện Hàm Thuận Bắc nên 2 nhóm hẹn nhau 'huyết chiến' tại một địa điểm tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc. Đang trên đường di chuyển thì nhóm này bị công an bắt giữ.