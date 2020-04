Nóng 24h: Bắt tạm giam Giám đốc CDC Hà Nội cùng 6 đồng phạm

4) Triệt phá sới gà, bắt 49 đối tượng: Ngày 22/4, công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã đột kích trường gà, bắt giữ 49 đối tượng. Tang vật thu được là 8 con gà đá, 3 ô tô và 16 xe máy. Bước đầu lực lượng công an xác định các đối tượng này đến từ thị xã An Khê, huyện Đắk Pơ và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.