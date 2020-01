Nóng 24h: Bắt tạm giam Phó giám đốc Nhà máy ô tô VEAM tội Tham ô

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, việc tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Công an tỉnh Điện Biên, bởi qua công tác tăng cường cơ sở “3 cùng” với nhân dân, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn./.