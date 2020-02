Nóng 24h: Bé trai 10 tuổi tử vong sau khi đi cùng 1 người đàn ông

4. Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, thu giữ hơn 200 triệu đồng: Trưa Trưa

13/2, lực lượng công an tấn công vào phần đất trống ở ấp 2, xã Trung An, TP. Mỹ Tho,Tiền Giang và phát hiện nhiều người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.Cơ quan công an đã tạm giữ 30 đối tượng tại hiện trường để điều tra, xử lý. Ngoài ra, nhiều tang vật và hơn 200 triệu đồng trên người, 19 xe mô tô của các đối tượng cờ bạc bị cơ quan chức năng thu giữ.