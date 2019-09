Nóng 24h: Bị can Phạm Nhật Vũ được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ

2) Khởi tố tài xế Doãn Quý Phiến: Công an quận Cầu Giấy tống đạt quyết định khởi tố bị can với ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi) để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người. Tài xế Phiến bị khởi tố liên quan đến vụ việc cháu Lê Hoàng L. (6 tuổi, học sinh trường Gateway) tử vong trên chiếc xe Transit BKS 29B-069.56 do ông Phiến điều khiển. Cùng ngày, VKSND Quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với ông Phiến. Tài xế này được cho phép tại ngoại. (Ảnh: Công an cung cấp)