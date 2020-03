Cựu Trưởng công an thành phố Thanh Hóa bị cáo buộc tội nhận hối lộ: Theo lịch xét xử của TAND tỉnh Thanh Hóa, ngày 18/3 tới đây TAND tỉnh Thanh Hóa sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa Nguyễn Chí Phương, bị cáo buộc về tội nhận hối lộ. Bị cáo Phương bị truy tố theo khoản 2 điều 354 bộ luật Hình sự 2015, có khung hình phạt tù từ 7 - 15 năm tù. Ông Phương đã nhận 260 triệu đồng để giúp một cán bộ công an không bị xử lý hình sự tội trộm cắp. Vụ việc không thành, ông Phương cán bộ công an kia tố cáo. : Theo lịch xét xử của TAND tỉnh Thanh Hóa, ngày 18/3 tới đây TAND tỉnh Thanh Hóa sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa Nguyễn Chí Phương, bị cáo buộc về tội nhận hối lộ. Bị cáo Phương bị truy tố theo khoản 2 điều 354 bộ luật Hình sự 2015, có khung hình phạt tù từ 7 - 15 năm tù. Ông Phương đã nhận 260 triệu đồng để giúp một cán bộ công an không bị xử lý hình sự tội trộm cắp. Vụ việc không thành, ông Phương cán bộ công an kia tố cáo.