Nóng 24h: Bị đâm chí mạng vì mâu thuẫn trong lúc đỗ xe

Chỉ vì không cho để xe trước cửa, một người bị đâm chết: Trưa 8/10, tại khu phố 7, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ án mạng khiến anh Nguyễn Văn Cường (33 tuổi) tử vong. Trong ảnh: Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Lệ Ánh) Nguyên nhân vụ án mạng bắt đầu từ việc Nguyễn Tấn Đạt, ảnh (31 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đến nhà người thân ở đường Bùi Quốc Khánh chơi. Tại đây, Đạt dựng xe trước cửa nhà của anh Nguyễn Văn Cường ở kế bên. (Ảnh: Lệ Ánh) Nhắc nhở nhiều lần mà Đạt vẫn không chịu dời xe, bực tức anh Cường đạp đổ xe của Đạt khiến chiếc xe bị hỏng và không chịu bồi thường. Lời qua tiếng lại, hai bên lao vào hỗn chiến. Đạt rút dao gấp thủ sẵn đâm anh Cường khiến nạn nhân mất nhiều máu, tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an TP. Thủ Dầu Một đã tạm giữ Đạt để điều tra làm rõ. Trong ảnh: Con dao gây án Đạt vứt trong sọt rác.(Ảnh: Lệ Ánh) Nhóm côn đồ chém chết thầy giáo ở Bình Dương: Liên quan vụ việc thầy giáo tiểu học Nguyễn Văn Phước (28 tuổi, trú tại khu vực Lái Thiêu 02, thuộc khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị nhóm người đâm chết vào tối 7/10, hiện, Cơ quan công an đã đưa hai đối tượng Trương Văn Sĩ, 30 tuổi và La Văn Liêm, 30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu, về cơ quan công an để điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng. Vụ án mạng bắt nguồn từ việc, tối 7/10, Trương Văn Sĩ và La Văn Liêm cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu, hát karaoke tại hành lang một dãy phòng trọ ở địa chỉ tổ 2, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.(Ảnh: Thanh Niên) Thấy ồn ào, anh Nguyễn Văn Phước, nhà đối diện dãy phòng trọ, qua nhắc nhở, nhưng nhóm của Sĩ và Liêm vẫn tiếp tục nhậu và hát karaoke lớn tiếng. Anh Phước tiếp tục nhắc nhở, thì hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau. Anh Phước bỏ về nhà, trong khi nhóm Sĩ và Liêm mang hung khí xông vào nhà đâm anh Phước khiến nạn nhân tử vong. (Ảnh: Người Lao Động) Bốn người đập phá xe cảnh sát ở TP HCM lĩnh án: Ngày 8/10, TAND quận 3 (TP HCM) tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, quê Bắc Giang) mức án 3 năm tù; Trương Ngọc Hiền (21 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuấn còn bị buộc bồi thường 9,5 triệu đồng cho Công an TP HCM. Lấy cớ phản đối Luật Đặc khu, ngày 10/6, các bị cáo đã hùa theo đám đông có các hành vi quá khích đập phá xe cảnh sát và một số xe buýt bị hỏng nặng. Trong ảnh: Tuấn (trái) và Hiền tại toà ngày 8/10 (Ảnh: VnExpress) Bắt tài xế xe tải tông chết trung úy quân đội trên đường Hồ Chí Minh: Liên quan đến vụ tai nạn ô tô cán chết một trung úy quân đội trên đường Hồ Chí Minh, sáng 8/10, đại diện Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ phương tiện của tài xế Đỗ Đình Cường (SN 1991, trú phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột) tông chết trung úy quân đội. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: VTC News) Mâu thuẫn lúc làm việc, đồng nghiệp đánh nhau vỡ sọ: Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xác nhận đang điều tra vụ việc một công nhân Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (gọi tắt là Công ty Panko Tam Thăng; đóng tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) tố bị đánh nhập viện. Do mâu thuẫn trong lúc làm việc, anh Minh và công nhân tên N. giành nhau chiếc máy dệt để làm cho đạt tiến độ, N. đã bất ngờ dùng một cây sắt đánh trực diện vào đầu anh Minh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Tam Kỳ đã mời N. đến làm việc. (Ảnh: Người Lao Động)

Chỉ vì không cho để xe trước cửa, một người bị đâm chết: Trưa 8/10, tại khu phố 7, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ án mạng khiến anh Nguyễn Văn Cường (33 tuổi) tử vong. Trong ảnh: Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Lệ Ánh) : Trưa 8/10, tại khu phố 7, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ án mạng khiến anh Nguyễn Văn Cường (33 tuổi) tử vong. Trong ảnh: Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Lệ Ánh) Nguyên nhân vụ án mạng bắt đầu từ việc Nguyễn Tấn Đạt, ảnh (31 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đến nhà người thân ở đường Bùi Quốc Khánh chơi. Tại đây, Đạt dựng xe trước cửa nhà của anh Nguyễn Văn Cường ở kế bên. (Ảnh: Lệ Ánh) Nhắc nhở nhiều lần mà Đạt vẫn không chịu dời xe, bực tức anh Cường đạp đổ xe của Đạt khiến chiếc xe bị hỏng và không chịu bồi thường. Lời qua tiếng lại, hai bên lao vào hỗn chiến. Đạt rút dao gấp thủ sẵn đâm anh Cường khiến nạn nhân mất nhiều máu, tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an TP. Thủ Dầu Một đã tạm giữ Đạt để điều tra làm rõ. Trong ảnh: Con dao gây án Đạt vứt trong sọt rác.(Ảnh: Lệ Ánh) Nhóm côn đồ chém chết thầy giáo ở Bình Dương: Liên quan vụ việc thầy giáo tiểu học Nguyễn Văn Phước (28 tuổi, trú tại khu vực Lái Thiêu 02, thuộc khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị nhóm người đâm chết vào tối 7/10, hiện, Cơ quan công an đã đưa hai đối tượng Trương Văn Sĩ, 30 tuổi và La Văn Liêm, 30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu, về cơ quan công an để điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng. : Liên quan vụ việc thầy giáo tiểu học Nguyễn Văn Phước (28 tuổi, trú tại khu vực Lái Thiêu 02, thuộc khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị nhóm người đâm chết vào tối 7/10, hiện, Cơ quan công an đã đưa hai đối tượng Trương Văn Sĩ, 30 tuổi và La Văn Liêm, 30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu, về cơ quan công an để điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng. Vụ án mạng bắt nguồn từ việc, tối 7/10, Trương Văn Sĩ và La Văn Liêm cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu, hát karaoke tại hành lang một dãy phòng trọ ở địa chỉ tổ 2, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.(Ảnh: Thanh Niên) Thấy ồn ào, anh Nguyễn Văn Phước, nhà đối diện dãy phòng trọ, qua nhắc nhở, nhưng nhóm của Sĩ và Liêm vẫn tiếp tục nhậu và hát karaoke lớn tiếng. Anh Phước tiếp tục nhắc nhở, thì hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau. Anh Phước bỏ về nhà, trong khi nhóm Sĩ và Liêm mang hung khí xông vào nhà đâm anh Phước khiến nạn nhân tử vong. (Ảnh: Người Lao Động) Bốn người đập phá xe cảnh sát ở TP HCM lĩnh án: Ngày 8/10, TAND quận 3 (TP HCM) tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, quê Bắc Giang) mức án 3 năm tù; Trương Ngọc Hiền (21 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuấn còn bị buộc bồi thường 9,5 triệu đồng cho Công an TP HCM. Lấy cớ phản đối Luật Đặc khu, ngày 10/6, các bị cáo đã hùa theo đám đông có các hành vi quá khích đập phá xe cảnh sát và một số xe buýt bị hỏng nặng. Trong ảnh: Tuấn (trái) và Hiền tại toà ngày 8/10 (Ảnh: VnExpress) : Ngày 8/10, TAND quận 3 (TP HCM) tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, quê Bắc Giang) mức án 3 năm tù; Trương Ngọc Hiền (21 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuấn còn bị buộc bồi thường 9,5 triệu đồng cho Công an TP HCM. Lấy cớ phản đối Luật Đặc khu, ngày 10/6, các bị cáo đã hùa theo đám đông có các hành vi quá khích đập phá xe cảnh sát và một số xe buýt bị hỏng nặng. Trong ảnh: Tuấn (trái) và Hiền tại toà ngày 8/10 (Ảnh: VnExpress) Bắt tài xế xe tải tông chết trung úy quân đội trên đường Hồ Chí Minh: Liên quan đến vụ tai nạn ô tô cán chết một trung úy quân đội trên đường Hồ Chí Minh, sáng 8/10, đại diện Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ phương tiện của tài xế Đỗ Đình Cường (SN 1991, trú phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột) tông chết trung úy quân đội. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: VTC News) : Liên quan đến vụ tai nạn ô tô cán chết một trung úy quân đội trên đường Hồ Chí Minh, sáng 8/10, đại diện Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ phương tiện của tài xế Đỗ Đình Cường (SN 1991, trú phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột) tông chết trung úy quân đội. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: VTC News) Mâu thuẫn lúc làm việc, đồng nghiệp đánh nhau vỡ sọ: Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xác nhận đang điều tra vụ việc một công nhân Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (gọi tắt là Công ty Panko Tam Thăng; đóng tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) tố bị đánh nhập viện. Do mâu thuẫn trong lúc làm việc, anh Minh và công nhân tên N. giành nhau chiếc máy dệt để làm cho đạt tiến độ, N. đã bất ngờ dùng một cây sắt đánh trực diện vào đầu anh Minh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Tam Kỳ đã mời N. đến làm việc. (Ảnh: Người Lao Động) : Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xác nhận đang điều tra vụ việc một công nhân Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (gọi tắt là Công ty Panko Tam Thăng; đóng tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) tố bị đánh nhập viện. Do mâu thuẫn trong lúc làm việc, anh Minh và công nhân tên N. giành nhau chiếc máy dệt để làm cho đạt tiến độ, N. đã bất ngờ dùng một cây sắt đánh trực diện vào đầu anh Minh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Tam Kỳ đã mời N. đến làm việc. (Ảnh: Người Lao Động)