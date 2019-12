Bí tiền, đến nhà người yêu cũ khoắng sạch tài sản: Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Phạm Văn Sơn (SN 1988, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) để điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”. (Ảnh minh họa) : Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Phạm Văn Sơn (SN 1988, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) để điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”. (Ảnh minh họa)