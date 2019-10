Nóng 24h: Bộ Công an điều tra thông tin người Việt mất tích tại Anh

1. Vụ 39 người chết trong xe container: Bộ Công an vào cuộc điều tra : Bộ Công an đã chỉ đạo đoàn công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vào Nghệ An và Hà Tĩnh điều tra, xác định thông tin những người mất tích để phục vụ công tác nghiệp vụ và hợp tác quốc tế. Bộ Công an cũng chỉ đạo đoàn công tác làm rõ việc có hay không sự tiếp tay từ những tổ chức, cá nhân đối với việc hỗ trợ người dân nhập cảnh trái phép vào các quốc gia. Trong ảnh: Một gia đình tại Nghệ An đã lập bàn thờ cho con sau nhiều ngày mất liên lạc. (Ảnh: Nhật Minh)