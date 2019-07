Ném bình gas, nổ súng truy sát nhóm người trong tiệm cầm đồ: Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với công an thị xã Cai Lậy điều tra truy bắt nhóm thanh niên ném bình gas và nổ súng truy sát một nhóm thanh niên đang ngồi trong một tiệm cầm đồ vào chiều 19/7. Tại hiện trường công an thu giữ 1 đầu đạn, 3 vỏ đạn, một lưỡi dao bằng kim loại bị gãy và 5 bình gas loại 12kg. : Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với công an thị xã Cai Lậy điều tra truy bắt nhóm thanh niên ném bình gas và nổ súng truy sát một nhóm thanh niên đang ngồi trong một tiệm cầm đồ vào chiều 19/7. Tại hiện trường công an thu giữ 1 đầu đạn, 3 vỏ đạn, một lưỡi dao bằng kim loại bị gãy và 5 bình gas loại 12kg.