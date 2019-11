Nóng 24h: Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dùng thủ đoạn gì để dâm ô?

2. Hiệu trưởng xâm hại nam sinh: Gia đình bị hại đòi tăng tiền bồi thường: Liên quan đến vụ việc, một Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, trong đơn tố cáo, 7 gia đình bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với ông Đinh Bằng My và tăng mức tiền bồi thường dân sự. Theo họ, hình phạt 8 năm tù đối với ông My là quá nhẹ, bên cạnh đó là mức bồi thường cũng chưa hợp lý. Vị này cho biết thêm, tới đây, khi hết thời hạn kháng nghị, toàn bộ hồ sơ vụ án sẽ được chuyển lên TAND Cấp cao tại Hà Nội để xét xử theo trình tự phúc thẩm. Trong ảnh: Bị cáo Đinh Bằng My (Ảnh: Quân Nguyễn)