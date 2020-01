Tính đến chiều 30/1, hàng trăm người gồm cảnh sát cơ động, công an địa phương, dân phòng... được huy động phong tỏa khu vực rừng tràm, bãi sậy thuộc địa phận xã Trung An, huyện Củ Chi, cách hiện trường xảy ra vụ nổ súng khoảng 10km để truy bắt nghi can.