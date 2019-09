Nóng 24h: Chiêu trò của “hot girl” lừa đảo 160 tỷ ở Bình Dương

Tại hiện trường, công an ghi nhận rất nhiều gói bột màu trắng và viên nén màu hồng không còn nguyên vẹn nằm vương vãi trên nền nhà; trên một số bàn phát hiện nhiều dụng cụ nghi sử dụng ma túy. Sau khi lập biên bản, lực lượng công an đã đưa hơn 250 đối tượng về trụ sở Công an TP.Biên Hòa. Kết quả test nhanh có 145 đối tượng dương tính với ma túy.