Nóng 24h: Chủ mưu hạ độc rừng thông ở Lâm Đồng là giang hồ cộm cán

Chặn đường dây vận chuyển 15 kg ma túy đá vào Sài Gòn: Công an TP Vinh phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa ngăn chặn vụ vận chuyển 15kg ma túy đá vào TPHCM. Cùng với đối tượng cầm đầu đường dây là Hoàng Nghĩa Văn (44 tuổi, trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), công an còn bắt giữ 2 đối tượng giúp việc cho Văn.