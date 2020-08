“Sau khi công an triệu tập, Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thiện trước đây là lao động tự do, mở quán Nhắng nướng Hiền Thiện tại TP Bắc Ninh được hơn 10 năm”, lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho hay. Ảnh: Cơ quan chức năng làm việc tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện tối 19/8. Ảnh: Dân Việt