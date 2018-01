Nóng 24h: Cô gái bị sát hại trong tiệm massage đang có thai

Hàng trăm dân chơi quay cuồng trong bar Diamond Luxury 2: Lúc 0h ngày 1/1, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bất ngờ đột kích, kiểm tra hành chính quán bar Diamond Luxury 2 (phường An Phú, thị xã Thuận An) - ảnh. Công an thị xã Thuận An đã thu giữ nhiều vật nghi là ma tuý; đồng thời đưa 139 thanh niên, trong đó có nhiều cô gái ăn mặc hở hang về trụ sở cơ quan Công an để làm việc. (Ảnh: Công an Nhân dân) : Lúc 0h ngày 1/1, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bất ngờ đột kích, kiểm tra hành chính quán bar Diamond Luxury 2 (phường An Phú, thị xã Thuận An) - ảnh. Công an thị xã Thuận An đã thu giữ nhiều vật nghi là ma tuý; đồng thời đưa 139 thanh niên, trong đó có nhiều cô gái ăn mặc hở hang về trụ sở cơ quan Công an để làm việc. (Ảnh: Công an Nhân dân)