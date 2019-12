Hai nhóm thiếu nữ đất Cảng dàn trận "thanh toán" nhau trong đêm: Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) – Công an Thành phố Hải Phòng phối hợp Công an quận Dương Kinh điều tra, xử lý 2 nhóm thiếu nữ xô xát trong đêm do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Trong ảnh: Số súng trò chơi nguy hiểm công an thu giữ được sau khi điều tra vụ việc. (Ảnh: Công an Hải Phòng) : Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) – Công an Thành phố Hải Phòng phối hợp Công an quận Dương Kinh điều tra, xử lý 2 nhóm thiếu nữ xô xát trong đêm do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Trong ảnh: Số súng trò chơi nguy hiểm công an thu giữ được sau khi điều tra vụ việc. (Ảnh: Công an Hải Phòng)