Nóng 24h: Công an thông tin về việc bắt giữ ông Tề Trí Dũng

3. Công an triệu tập người đàn ông nước ngoài có hành vi sàm sỡ trong thang máy: Chiều 22/5, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) xác nhận đã triệu tập người đàn ông nước ngoài bị tố cáo có hành vi đụng chạm vào mông một cô gái trong thang máy tại chung cưImperia Garden-Aden. Đồng thời, Công an quận Thanh Xuân cũng cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc này cho Công an TP Hà Nội.