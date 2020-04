Công an Hạ Long đóng cửa 3 trụ sở vì tên cướp có nguy cơ mắc Covid-19: Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã tiến hành cách ly tập trung một số cán bộ, chiến sỹ công an 3 phường Hồng Hà, Cao Xanh, Hà Lầm vì tham gia bắt đối tượng cướp, có liên quan tới yếu tố dịch tễ Covid-19; Toàn bộ trụ sở Công an thành phố cũng được tiến hành khử trùng theo quy định. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện động viên, khen thưởng kịp thời các chiến sỹ Công an thành phố Hạ Long : Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã tiến hành cách ly tập trung một số cán bộ, chiến sỹ công an 3 phường Hồng Hà, Cao Xanh, Hà Lầm vì tham gia bắt đối tượng cướp, có liên quan tới yếu tố dịch tễ Covid-19; Toàn bộ trụ sở Công an thành phố cũng được tiến hành khử trùng theo quy định. Trong ảnh: