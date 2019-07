Nóng 24h: Cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tử vong do bệnh gan?

Rạng sáng 17/7, người dân đi thả lưới trên sông Bùng, Diễn Nguyên (Diễn Châu, Nghệ An) phát hiện thi thể một người đàn ông mắc vào lưới nên báo cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Trí (35 tuổi, trú xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, Nghệ An), tử vong với nhiều vết chém ở ngực, vai và tay. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm trong vụ việc. (ảnh minh họa)