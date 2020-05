Hủy tạm giam 3 bị can vụ cựu Bí thư Bến Cát mua đất thế chấp giá rẻ: Sáng 6/5, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can và hủy bỏ biện pháp tạm giam với 3 bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vụ án này được tách ra từ vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát) mua đất thế chấp giá rẻ. : Sáng 6/5, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can và hủy bỏ biện pháp tạm giam với 3 bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vụ án này được tách ra từ vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát) mua đất thế chấp giá rẻ.