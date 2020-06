Nóng 24h: Cựu giáo viên khiến học sinh mang thai, sinh con

Nam thanh niên bị bắt khi đang giao dịch gần 2 tạ pháo với khách: Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Hoàng Bích vận chuyển trái phép gần 180kg pháo. : Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Hoàng Bích vận chuyển trái phép gần 180kg pháo.