Công an nổ súng, khống chế đối tượng ngáo đá bạo hành vợ, con: Trưa nay (30/12), lực lượng Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã bao vây khống chế một người đàn ông có biểu hiện ngáo đá gây mất an ninh trật tự suốt nhiều giờ liền tại một phòng trọ ở số 92 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Nhiều người chứng kiến vụ việc đã chạy sang can ngăn nhưng bị người đàn ông cầm hung khí hăm dọa, nên đã báo Công an phường Hiệp Bình Chánh.