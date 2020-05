Trả lời trước tòa về lý do nhờ xem điểm cho nhiều thí sinh, bị cáo Nguyễn Minh Khoa, cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La, cho biết, do quan hệ quen biết, đồng nghiệp nhờ, không vì lợi ích vật chất.